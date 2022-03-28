Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Винс Стейплс поделился своим новым синглом Rose Street. Об этом сообщил портал NME 28 марта.

Скриншот YouTube Винс Стэйплс

Песня является очередным превью предстоящего нового альбома рэпера Ramona Park Broke My Heart, релиз которого назначен на 8 апреля на лейблах Blacksmith Recordings и Motown Records UK.

Вслед за первым синглом Magic, который вышел в феврале, Стейплз представил песню Rose Street.