Лондон, 28 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Британская ню-джаз-исполнительница Арло Паркс поделилась своим кавером на песню канадского диджея Kaytranada (Луи Селестин) You're The One. Об этом 28 марта рассказал портал NME.

YouTube Arlo Parks

Кавер был записан для специального выпуска серии Spotify Singles, посвященного номинации «Лучший новый артист» на «Грэмми» в этом году, которая состоится 3 апреля.

Паркс была номинирована в этой категории, что является одной из двух номинаций для лондонской певицы на церемонии этого года (она также номинирована в категории «Лучший альбом альтернативной музыки» за свой дебютник Collapsed In Sunbeams), наряду с такими исполнителями, как Glass Animals, Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший) и Finneas (Финнеас Бэрд).

Помимо исполнения песни You're The One — изначально совместной с певицей Сид, которая вошла в альбом дебютный альбом диджея 2016 года 99.9% — Паркс также поделилась новой версией своего последнего сингла Softly. Оба трека были записаны в студии Electric Lady Studios в Нью-Йорке.