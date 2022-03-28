Брентфорд, Великобритания, 28 марта, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Times, «Брентфорд» готов предложить 30-летнему атакующему полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену новый контракт. Текущее соглашение полузащитника с клубом АПЛ рассчитано до 30 июня 2022 года.

Martin Nikolaj Bech Кристиан Эриксен

Эриксен перешел в «Брентфорд» 31 января 2022 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Дании, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Эриксена одна результативная передача в трех турах Английской Премьер-лиги 2021/22. Также датчанин получил одну желтую карточку. В последнем матче за сборную Дании Кристиан Эриксен отметился забитым мячом в ворота сборной Нидерландов.