Берлин, 28 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Откладывание переговоров о присоединении стран Западных Балкан к ЕС сделает регион открытым для влияния третьих стран. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц 28 марта во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон .

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

По мнению Шольца, переговоры о присоединении Албании и Македонии к ЕС нужно начать как можно скорее.

При этом он отметил, что ЕС должен ускорить реформы, чтобы подготовиться к принятию новых членов, передает агентство «Рейтер».

Шольц сказал, что Россия, «употребив силу для передела границ, нарушила правила международного правопорядка, и последствия ощутят все, но больше всего Россия».