Рим, , 23:14 — REGNUM У «газовой битвы» ряда западных стран и России есть два возможных финала, пишут обозреватели ведущей итальянской газеты Corriere della Sera 28 марта.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Россия хочет получать платежи в рублях, западные страны не намерены таким образом помогать российской финансовой системе и экономике в целом, напоминают авторы.

Если не будет достигнут компромисс, то либо «Газпром», не получив платеж в рублях, прервет поставки — либо сами страны ЕС разорвут контракты в связи с невозможностью исполнения, полагают журналисты.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.