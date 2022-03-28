Саранск, 28 марта, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Саранске на ярмарке выходного дня из имеющихся в наличии 60 тонн сахара реализовали 27 тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в социальных сетях.

Администрация правительства Кемеровской области Ярмарка

Из 180 тыс. штук куриных яиц были проданы около 127 тыс., из 3 тонн соли продали 2,8 тонны.

Также жители города купили 10 тонн овощей — картофеля, моркови, капусты, лука, свеклы, огурцов и томатов; 5 тонн мяса птицы и 4 тонны свинины.

В ярмарке приняли участие местные сельхозтоваропроизводители, субъекты малого и среднего предпринимательства, республиканские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральные торговые сети с 16 марта увеличена отгрузка сахара из распределительных центров на 30%.

С предпринимателями проведена работа для купирования ажиотажного спроса на сахарный песок — снижена цена на него в магазине «Птица». Ранее была организована дополнительная площадка для продажи 10 тонн возле Центрального рынка.

Читайте также: Объём отгрузки сахара в торговые сети Мордовии увеличен на треть