Рим, 28 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. В настоящее время Италия оплачивает в евро 58% счетов за российский газ, сказано в опубликованном 28 марта исследовании Unimpresa.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Остальное приходится на расчеты в долларах (39%) и фунтах (3%).

По имеющейся информации, власти Италии, как и других стран ЕС и «большой семерки», не намерены исполнять требование России об оплате счетов за газ с апреля 2022 года в рублях.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.