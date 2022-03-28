Саранск, , 23:02 — REGNUM Вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону обсуждались в ходе заседания правительства Мордовии. Министерство ЖКХ республики определило перечень объектов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

По словам главы министерства Игоря Чадова, к объектам, которые подвержены риску возникновения лесных пожаров, отнесены 163 населенных пункта, в которых проживают более 73 тыс. человек.

Председатель правительства региона Владимир Сидоров поручил провести контрольные мероприятия при подготовке к пожароопасному сезону во всех муниципалитетах. Минлесхозу поручено увеличивать охват лесного фонда республики системой видеонаблюдения, которая, в числе прочего, помогает эффективно отслеживать ситуацию с пожарами. В настоящее время охват системой видеонаблюдения лесов республики составляет 63%.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Мордовии в непрерывном режиме проводится мониторинг паводковой обстановки, ситуация находится под контролем. В зону возможного подтопления попадают территории 18 муниципальных районов и Октябрьский район Саранска. Также могут быть подтоплены 19 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог федерального и местного значения.

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