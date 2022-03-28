Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Американский ведущий Говард Стерн прокомментировал инцидент с актёром Уиллом Смитом, произошедший на недавней церемонии «Оскар». Соответствующую информацию приводит 28 марта The Hollywood Reporter.

Уилл Смит в роли Генри Брогана Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США

«Мы увидели на экране парня с серьезными проблемами. Это просто безумие, когда ты настолько не можешь контролировать себя», — заявил Стерн. Также ведущий заверил, что если бы вместо Криса Рока на сцене присутствовал кто-то более «крепкий», то Смит остался бы сидеть в зрительском зале.

Напомним, что 28 марта 2022 года стало известно о том, что Уилл Смит ударил комика Криса Рока во время проведения «Оскара». Поводом для разбирательств стала шутка Рока, адресованная супруге Смита.

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