Белград, , 23:06 — REGNUM Сербия хотела бы, чтобы на Украине как можно скорее установился мир. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 28 марта.

Александр Вучич Predsednik.rs

Так Вучич прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «Белград был бы хорошим городом для переговоров» по поводу Украины.

«Мы не вмешиваемся, мы отошли в сторону, но если кто-то считает, что мы хорошее место, мы здесь», — процитировал телеканал b92 слова Вучича.

Напомним, что ранее днем Сергей Лавров дал интервью ряду сербских СМИ. Лавров заявил, что Белград вполне подходит для переговоров на любом уровне, так как это «прекрасный город с точки зрения его позиции и статуса».