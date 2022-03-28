Вашингтон, 28 марта 2022, 22:59 — REGNUM Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл отверг бюджетный запрос главы Белого дома Джо Байдена, сообщает 28 марта Reuters.
Байден попросил Конгресс выделить рекордный для мирного времени бюджет на национальную оборону в размере $813 млрд. Необходимость увеличения военных расходов в Белом доме объясняют ситуацией на Украине.
По мнению Макконнелла, просьба одобрить столь неоправданное количество денег отражает крайне левые ценности, согласно которым денег на оборону всегда недостаточно.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден запросил рекордные $813 млрд на оборону, превысив запросы Трампа