Турин, Италия, 28 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 28-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, который покинет туринский клуб ближайшее летнее трансферное окно, заинтересован в переходе в мадридское «Атлетико».

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету аргентинца 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти матчах.

Пауло Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.