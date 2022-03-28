Стокгольм, 28 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 28 марта выступил за скорейшее начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Политик подчеркнул, что задержки на этом пути делают Западные Балканы более подверженными внешнему, то есть турецкому и российскому, влиянию.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Шольцем после встречи со шведской коллегой Магдаленой Андерссон. Политик отметил, что в Стокгольме и Берлине считают, что условием для продолжения расширения ЕС является ускорение институциональных реформ ЕС.

Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз были заблокированы Болгарией в ноябре 2019 года.