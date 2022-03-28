Саранск, 28 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Врио начальника главного управления МЧС по Мордовии назначен Сергей Репин в соответствии с приказом МЧС России от 24 марта текущего года.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Врио главы МЧС по Мордовии Сергей Репин

В период с 2014 по апрель 2020 года он являлся заместителем начальника управления — начальником Управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского МЧС. Затем работал в должности заместителя главы управления МЧС по Нижегородской области.

28 марта врио главы МЧС Мордовии был представлен главе региона Артему Здунову. Во встрече принял участие бывший руководитель управления МЧС по Мордовии Андрей Наумов.

ИА REGNUM напоминает, Наумов возглавлял региональное управление МЧС с 2011 года. От должности он был освобожден указом президента России по выслуге лет.