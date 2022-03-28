Вашингтон, 28 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить рекордный для мирного времени бюджет на национальную оборону в размере $813 млрд, сообщает 28 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Среди прочего Белый дом хочет увеличить зарплаты военнослужащих на 4,6% и выделить самую крупную в истории сумму на исследования и военные разработки. Отмечается, что причиной требований об увеличении военных расходов является конфликт на Украине.

При этом $773 млрд предлагается выделить на нужды Пентагона, что превышает бюджетные запросы экс-президента Дональда Трампа. Еще $40 млрд получат ФБР, министерство энергетики и другие ведомства, в результате чего бюджет национальной безопасности увеличится до $813 млрд с $778 млрд в прошлом году.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине идея об увеличении расходов на оборону в США была поддержана как среди демократов, так и среди республиканцев. В рамках бюджета Пентагон получит еще $360 млн на инициативу по сдерживанию в Европе (European Deterrence Initiative), в результате чего общая сумма достигнет $4,2 млрд.