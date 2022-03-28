Рим, 28 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Власти Италии предоставят беженцам с Украины места для проживания в 622 объектах недвижимости, в разное время конфискованных у мафии, сообщили в МВД страны 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Речь идет о 234 жилых помещениях и 388 помещениях, ранее не использовавшихся в таком качестве.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 70 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.