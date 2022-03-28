Москва, , 22:46 — REGNUM 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян, как сообщает издание «РБ Спорт», может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Бикфалви атакует ворота московского Динамо Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, в подписании Арсена Захаряна заинтересован леверкузенский «Байер-04», за который выступают экс-футболисты санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев и Сердар Азмун.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость 18-летнего российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года.