Вашингтон, 28 марта, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза обошёл предыдущий кинокомикс о супергерое из Готэма — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Информацию об этом предоставил портал We Got This Covered 28 марта.

Скриншот YouTube Фильм «Бэтмен»

Так, на текущий момент в американском прокате «Бэтмен» имеет $332 млн против суммарных $330 млн «Бэтмена против Супермена». Однако по результатам мировых кассовых сборов картина Ривза пока что существенно отстаёт: $670 млн против $873 млн.

Напомним, что премьера «Бэтмена» состоялась в США 4 марта 2022 года. Главную роль в кинокомиксе исполнил актёр Роберт Паттинсон.