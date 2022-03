Канберра, , 22:45 — REGNUM Австралийский инди-фолк-исполнитель RY X (Рай Каминг) рассказал о своем предстоящем третьем альбоме Blood Moon и представил новый сингл Your Love. Об этом 26 марта сообщил портал The Line Of Best Fit. Сингл Your Love следует за песней Let You Go, выпущенной в феврале, и сопровождается видеоклипом, снятым в Исландии.

Певец RY X Скриншот The Line Of Best Fit

Новая песня была написана совместно с Фрэнком Видеманном. RY X рассказал: «Your Love была написана о связи, несущей в себе широту близости и вызов, когда она закручивалается в повторении. Любовь с притяжением, которая проникает в красоту и борьбу обоих, и та, которая не была согласована, чтобы быть. В сущности, это крик сердца».

Будущий альбом Blood Moon станет продолжением пластинки Unfurl 2019 года.

