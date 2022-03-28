Бразилиа, , 23:16 — REGNUM Группа из 47 украинских беженцев прибыла в Бразилию из Варшавы. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Ожидается, что Бразилия предоставит беженцам гуманитарную визу сроком на 180 дней, после чего те смогут получить вид на жительство на два года с правом на получение гражданства. Миграционные власти также пояснили, что граждане Украины могут находиться в стране и без визы, но сроки такого пребывания ограничены 90 днями.

Всего на сегодняшний день Бразилия приняла 894 беженца с Украины, большая часть которых попала в страну через Польшу, на которую приходится более 60% беженцев.

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