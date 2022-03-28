Бразилиа, 28 марта 2022, 23:16 — REGNUM Группа из 47 украинских беженцев прибыла в Бразилию из Варшавы. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.
Ожидается, что Бразилия предоставит беженцам гуманитарную визу сроком на 180 дней, после чего те смогут получить вид на жительство на два года с правом на получение гражданства. Миграционные власти также пояснили, что граждане Украины могут находиться в стране и без визы, но сроки такого пребывания ограничены 90 днями.
Всего на сегодняшний день Бразилия приняла 894 беженца с Украины, большая часть которых попала в страну через Польшу, на которую приходится более 60% беженцев.
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