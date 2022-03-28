Рим, , 22:37 — REGNUM Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини подтвердил информацию, что продолжит работу в национальной команде, несмотря на непопадание на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Роберто Манчини Picasaweb.google.com

Под руководством Роберто Манчини сборная Италии в матче ½ финала плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2022 уступила сборной Северной Македонии со счетом 0:1. Единственный мяч в компенсированное время забил 29-летний фланговый нападающий Александар Трайковски.

На прошедшем чемпионате Европы 2020 сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале турнира сборную Англии со счетом 3:2 в серии пенальти. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Люк Шоу (2' Киран Триппьер) и Леонардо Бнуччи (67' Марко Верратти).