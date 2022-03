Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM Американская поп-исполнительница Мадонна сообщила, что у нее на подходе еще один ремикс на песню Frozen, на этот раз с рэп-исполнительницей 070 Shake (Даниэль Бальбуэна). Об этом 26 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Мадонна Цитата из к/ф «Тело как улика». Реж. Ули Эдель. 1993. США — Германия

После ремикса Sickick на Frozen в декабре и ремикса Fireboy DML, который появился в начале марта, Мадонна объявила о еще одном новом переосмыслении своего трека 1998 года с 070 Shake.

Мадонна написала в своих социальных сетях: «Очень рада представить одного из моих любимых артистов 070 Shake. Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет».

Читайте ранее в этом сюжете: Снуп Догг запишет совместную песню с BTS