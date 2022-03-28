Рим, 28 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. За шесть месяцев быстрого роста цен на бензин жители Италии «доплатили» около 9 млрд евро, с такой оценкой выступили 28 марта эксперты Consumerismo.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

При этом объем прямых и косвенных вложений итальянского государства в сдерживание цен на энергоносители (включая снижение акцизов) оценивается экспертами в 25 млрд евро.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.