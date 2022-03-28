Вашингтон, 28 марта 2022, 22:36 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел королевства Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщается 28 марта на сайте Госдепартамента США.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
U.S State Department

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В ходе беседы госсекретарь США осудил недавние атаки йеменских хуситов на королевство. Дипломаты также поддержали предложение ООН о перемирии в Йемене на Рамадан. Блинкен подтвердил приверженность США укреплению обороноспособности Саудовской Аравии и подчеркнул важность защиты гражданского населения в Йемене.

Помимо этого, стороны обсудили ядерную программу Ирана, ситуацию на Украине и меры в отношении президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе.