Рим, , 22:32 — REGNUM Власти ЕС полагали, что рост экономики в 2022 году будет около 4%, однако украинский кризис и рост цен на энергоносители изменили ситуацию, заявил 28 марта еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Паоло Джентилони U.S. Department of State

Главный негативный фактор в настоящее время (помимо удорожания энергоносителей) — это «атмосфера неуверенности», считает он.

Рост будет меньшим, чем предполагалось, но от руководства ЕС и стран-членов союза отчасти зависит, насколько значительно он снизится, добавил комиссар.