Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Снуп Догг (Келвин Броду-младший) подтвердил, что работает над совместной песней с корейской поп-группой BTS. Об этом 26 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Снуп Догг

Согласно информации источника, Снуп Догг обсудил возможность совместной работы с BTS над песней на подкасте Mogul Talk в январе, и сказал ведущим, что ему нужно посмотреть, «есть ли у него на это время».

Ранее на этой неделе на красной дорожке Американского песенного конкурса Снуп Догг рассказал о BTS: «Я люблю этот мир развлечений. Это хорошая музыка. Я делаю хорошую музыку. Они делают хорошую музыку. И в итоге мы сделаем это вместе. Это то, о чем я всегда говорю, — объединить наши миры».

Это не первый раз, когда Снуп Догг работает с артистами из К-поп-сцены: ранее он сотрудничал с Girls' Generation над песней The Boys.