Париж, , 22:29 — REGNUM 25-летний универсальный защитник сборной Германии Тило Керер не намерен продлевать контракта с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Об этом 28 марта сообщило издание RMC Sport.

ПСЖ Psg.fr

Тило Керер выступает за «Пари Сен-Жермен» с 16 августа 2018 года после перехода из «Шальке-04» за 37 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Тило Керер принял участие в 27-ми матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Лиона» (1:1) и «Бретса» (2:0).