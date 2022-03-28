Рим, 28 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини готов продолжить работу на нынешнем посту, сказал он журналистам 28 марта.

Андрей Пронин ИА REGNUM Роберто Манчини

Вопрос уже обсуждался с руководителями национальной федерации, пока никакого решения не принято, отметил Манчини.

24 марта сборная Италии сенсационно уступила на своем поле команде Северной Македонии и потеряла шансы на попадание на чемпионат мира.