Москва, 28 марта, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Российская оперная певица Анна Нетребко поделилась подробностями жизни после массовой отмены её выступлений в Европе из-за спецоперации на территории Украины. Соответствующая информация появилась 28 марта на странице исполнительницы в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Simon Wedege Petersen Анна Нетребко

«Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. В эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была», — заявила Нетребко. Также певица отметила, что в настоящее время находится в ОАЭ.

Ранее стало известно о том, что различные театры Европы прекратили сотрудничество с Анной Нетребко из-за её отношения к проведению спецоперации на Украине. Позднее представитель артистки заявил о том, что она взяла паузу в выступлениях.