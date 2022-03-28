Нижний Новгород, , 22:23 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода в соцсетях массово жалуются на местные магазины, поднявшие цены на дезодоранты и бритвенные принадлежности в несколько раз, передают местные СМИ сегодня, 28 марта.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, по их словам, стоимость пены для бритья Gillette выросла до 700 — 1 300 рублей за флакон, бритвенные станки той же марки теперь стоят от 1 600 до 6 700 рублей, а дезодоранты Old Spice — от 500 до 950 рублей.

Нижегородцы считают столь значительный рост цен необоснованным и выражают возмущение действиями владельцев магазинов и поставщиков, называя их спекулянтами.