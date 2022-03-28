Мадрид, 28 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, руководство мадридского «Атлетико» отказалось от идеи подписания контракта с 29-летним центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба.

Manutd.com Поль Погба

Текущее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона французский полузащитник покинет английский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также полузащитник получил шесть желтых и одну красную карточки.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.