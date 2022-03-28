Москва, , 23:14 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Bushido Zho (Жоас Маскуров) поделился видео на композицию ROCK. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 28 марта.

Bushido Zho Скриншот YouTube

В опубликованной работе рэпер перемещается с помощью компьютерной графики между множеством локаций: от особняка в Подмосковье до пляжного курорта. Примечательно, что ROCK стал дебютным сольным клипом Bushido Zho.

Напомним, что 25 марта 2022 года Bushido Zho выпустил альбом под названием NO BANG! HOLD ON! Пластинка включила в себя 17 треков, частью из которых стали совместные работы с популярными музыкантами.

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