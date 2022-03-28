Приштина, , 22:41 — REGNUM Парламент Косово 28 марта одобрил сокращение расходов депутатов на электричество на 50%.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предложение было внесено фракцией «Движения за самоопределение», правящей партии Косово.

Глава фракции Мимоза Кусари-Лиля заявила, что обсуждение сокращения расходов началось еще в ноябре 2021 года и не было связано с публикацией сведений о расходах депутатов. Она также отметила, что «Самоопределение» выступало с инициативами о снижении расходов депутатов еще в период работы предыдущих парламентов.

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