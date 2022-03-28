Осло, , 22:20 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 марта прибыл в Норвегию, где провел встречу с министром нефти и энергетики этой страны Терье Аасландом. Стороны обсудили возможности для реализации энергетического сотрудничества, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Курти рассказал о достижениях первого года работы своего правительственного кабинета и сделал особый акцент на борьбе с коррупцией, а также выгодной среде для инвесторов, создаваемой в Косово. Также косовский лидер изложил Аасланду приоритеты своего правительства в энергетической сфере.

Политик рассказал Аасланду о проекте строительства в Косово Ветряного парка Селяц мощностью 105 МВ и о проекте создания на территории Косово солнечного парка Solar4Kosovo мощностью 70 МВ и площадью 69 тысяч квадратных метров, который должен стать одним из крупнейших в Европе.

Курти призвал норвежского министра рассмотреть возможности для инвестирования в энергетический сектор Косово. Стороны также обсудили роль государственного сектора и частных компаний в норвежской энергетике.

В настоящее время Косово, как и большинство стран Европы, сталкивается с дефицитом энергоресурсов, в крае урезается потребление топлива. Жена Курти — норвежская журналистка.

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