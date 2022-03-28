Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Состоялся выход трейлера документальной картины об американском рэпере Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз). Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале HipHopDX 28 марта.

Wiz Khalifa Скриншот YouTube

Предстоящий проект раскроет историю создания музыкантом альбома под названием Rolling Papers в 2011 году. Дата выхода картины запланирована на 29 марта 2022 года.

Напомним, что Wiz Khalifa начал творческую деятельность в 2006 году, записав дебютный релиз Show and Prove. Всего дискография артиста состоит из более чем 10 различных проектов.

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