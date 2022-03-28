Скопье, , 21:47 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 28 марта провел телефонный разговор с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. В ходе беседы Ковачевски заявил, что Северная Македония, как страна НАТО, окажет помощь Украине в текущей ситуации, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Димитар Ковачевски

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Македонский премьер-министр заявил, что в Скопье поддерживают Киев, и заверил Шмыгаля, что Северная Македония согласовывает свои действия с внешней политикой и политикой безопасности стран-членов ЕС и НАТО.

«Мы готовы принять граждан Украины, которые ищут временное жилье в нашей стране, и мы открыты к сотрудничеству по всем будущим мероприятиям по поддержке и помощи», — заявил Ковачевски.

Напомним, Северная Македония 28 марта объявила персонами нон-грата пять российских дипломатов.

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