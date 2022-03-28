Пловдив, Болгария, , 21:34 — REGNUM В Пловдивской области на юге Болгарии зарегистрирована очередная вспышка острого вирусного заболевания H5N1 (так называемого птичьего гриппа). Об этом 28 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

Птичий грипп Ylrrw.cn

Согласно официальной информации, очаг болезни был выявлен на крупной местной птицеферме. Согласно распоряжению руководства региональной эпидемиологической службы, в ближайшее время на указанном предприятии будет уничтожено до 100 тысяч птиц.

Предполагается также создание десятикилометровой санитарной зоны вокруг места обнаружения вируса. Обследованием территории занимаются представители специальной комиссии Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов.

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