Нижний Тагил, Свердловская область, 28 марта, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области поймали наркодилера поддельным удостоверением сотрудника МВД и тремя вёдрами монет. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным следствия, 31-летний местный ранее судимый предприниматель организовал интернет-магазин по продаже синтетических наркотических веществ. В ходе обыска у него дома нашли почти килограмм опасного криминального товара, который был расфасован в пять больших пакета типа зип-лок. Также у него оказались поддельное удостоверение капитана МВД, три ведра монет и две штуки электронных весов.

В отношении задержанного полиция возбудила пять уголовных дел. «Шестое, по факту поддельного удостоверения — на подходе», — сказал полковник Горелых.