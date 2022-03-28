Тирана, 28 марта 2022, 21:37 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 27 марта сообщило о том, что Украина получила турецкие дроны Байрактар TB2 через Албанию.
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Сообщение сопровождалось комментариями о том, что «дроны доказали свою функциональность в боевых действиях против российских войск».
Дроны на Украину доставил самолет AN-124, летевший из Лейпцига в Стамбул через Турцию и затем на Украину через воздушное пространство Албании и Греции.
Напомним, Албания включена правительством РФ в список недружественных государств, Турция — нет.
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