Бухарест, 28 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии официально зафиксировано 1938 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 23% меньше показателей предыдущего дня. Об этом 28 марта со ссылкой на данные румынского министерства здравоохранения сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, общее снижение показателей заболеваемости впервые за последние несколько месяцев зафиксировано в Бухаресте, Бузэу и других крупных городах страны. При этом сообщается о смерти десяти человек.

По состоянию на 28 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,84 млн. Из них умерло 64 905 пациентов.