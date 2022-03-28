София, , 21:20 — REGNUM В метрополитене столицы Болгарии установлены несколько специальных объектов скорой медицинской помощи, оснащенных современными дефибрилляторами. Об этом 28 марта сообщает софийская газета «Факты».

Дефибриллятор на улице в Монако (сс) Leandro Neumann Ciuffo

Согласно официальной информации, приборы предотвращения внезапной остановки сердца расположены на четырех крупных станциях софийской подземки. При этом практически весь персонал метро Софии прошел соответствующий курс обучения работе с указанным оборудованием.

Отмечается, что на реализацию указанного проекта из городского бюджета было выделено более $200 тыс. Предполагается, что в ближайшее время дефибрилляторы появятся и других станциях софийского метро, а также в некоторых городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

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