София, 28 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В метрополитене столицы Болгарии установлены несколько специальных объектов скорой медицинской помощи, оснащенных современными дефибрилляторами. Об этом 28 марта сообщает софийская газета «Факты».

(сс) Leandro Neumann Ciuffo Дефибриллятор на улице в Монако

Согласно официальной информации, приборы предотвращения внезапной остановки сердца расположены на четырех крупных станциях софийской подземки. При этом практически весь персонал метро Софии прошел соответствующий курс обучения работе с указанным оборудованием.

Отмечается, что на реализацию указанного проекта из городского бюджета было выделено более $200 тыс. Предполагается, что в ближайшее время дефибрилляторы появятся и других станциях софийского метро, а также в некоторых городских автобусах, троллейбусах и трамваях.