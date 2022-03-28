Харьков, Украина, 28 марта, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Кот Степан, ставший популярным в Сети благодаря своим фотографиям, вместе с хозяйкой Анной собрал более $10 тыс. пожертвований от неравнодушных поклонников. Об этом владелица Степана написала 28 марта на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот страницы loveyoustepan в Instagram Кот Степан

По словам Анны, все полученные средства пойдут на благотворительность. Хозяйка Степана планирует отправить эти деньги в фонды, которые заботятся о животных на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, герой мемов кот Степан и его хозяйка вышли на связь с подписчиками после двухнедельного молчания в соцсетях. Владелица питомца рассказала, что им удалось покинуть Харьков (Украина) — сейчас они находятся во Франции.