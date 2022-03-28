Киров, 28 марта, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Ряд сотрудников службы «Яндекс.Такси» в Кирове призывает коллег не выходить на работу в утренние часы пик, в районе 8−9 утра. Первая акция была запланирована на утро 28 марта, сообщает «Источник Онлайн».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

По словам водителей такси, их не устраивают низкие тарифы на поездки, в особенности на короткие расстояния, когда цена проезда варьируется от 49 до 79 рублей. Издание отмечает, что раньше за такие поездки водителям сервиса доплачивали, сейчас, по неподтвержденной информации, доплаты были сняты.

Некоторые клиенты службы такси рассказали, что водители во время поездки стали выражать недовольство в адрес пассажиров в связи с короткими поездками и суммой, которую получит водитель по завершении маршрута

По данным издания, пока масштабной забастовки не получилось, к протестной акции присоединились немногие водители, часть сотрудников сервиса продолжала работать. Однако инициаторы, которые рассчитывают на увеличение тарифа по итогам акции, усиливают агитационную работу и намерены продолжать протестные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Екатеринбурге клиенты «Яндекс.Такси» жаловались на списание денег с их банковских карт до начала поездки. Ранее деньги снимали после поездки. Граждане опасаются, что теперь могут возникнуть сложности с возвратом денег, если машина не приедет в нужное время.

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