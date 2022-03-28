28 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:36 — REGNUM На плечи администрации Белого дома легла непростая задача по оправданию резких высказываний президента США Джо Байдена, подрывающих и без того шаткое состояние российско-американских отношений. После поездки Байдена на саммит в Европу Белый дом был вынужден комментировать его многочисленные замечания, в том числе объяснять, что президент не призывал к смене власти в России.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая 25 марта перед Королевским замком в Варшаве, Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не может оставаться у власти». Американский лидер занял позицию, резко отличившуюся от предыдущих заявлений Белого дома, который подчеркивал, что смена режима в России не является целью политики Соединенных Штатов.

Байден также заставил поволноваться мировые СМИ, выступив с заявлением, в котором многие усмотрели намёк на планы по введению американских войск на Украину, которые Вашингтон ранее неоднократно исключал.

«Вы сами увидите, когда окажетесь там. А некоторые из вас уже были там. Вы увидите… вы увидите женщин, молодежь, стоящих… стоящих… перед чертовым танком. Они говорят: я не уйду, я стою на своем. Они невероятны. Но они вдохновляются нами», — сказал Байден на встрече с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки разъяснила официальную позицию Вашингтона: «Президент ясно дал понять, что мы не пошлем американские войска на Украину, и эта позиция не изменилась».

Джен Псаки U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Во время саммита 24 марта Байдена также спросили о действиях в случае применения Россией химического оружия, на что президент заявил, что со стороны США последует ответная реакция. После этого заявления советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану пришлось объяснять журналистам, что именно Байден имел в виду.

«Мы определим форму и характер нашего ответа в зависимости от характера действий России. Но я не скажу больше, чем то, что Соединенные Штаты не намерены применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах, — сказал Салливан и добавил, — я лишь повторю, что в ответ на применение оружия массового уничтожения, будь то ядерное, химическое или биологическое, Россия заплатит суровую цену».

Джейк Салливан Whitehouse.gov

Американские интернет-пользователи бурно обсудили неумение американского президента сдержанно и дипломатично обсуждать международные конфликты.

«Это уже хуже любой комедии. По крайней мере в комедиях у главного героя есть помощники, которые знают, что делают», — отвечает katali.

«Такими темпами мы все окажемся в фильме «Армагеддон», — отмечает Outlaw1967.

«Если бы у меня была монетка за каждый раз, когда Белый дом вынужден оправдываться из-за Байдена — я бы больше не беспокоился об инфляции», — шутит heylookmorevotingballots.

«При таких расценках вам нужно просить четвертак на каждый раз. К лету они вырастут до полудоллара», — отвечает tombstone1983.

«Я могу согласиться с тем, что каждый, кто голосовал за Байдена/Харрис, просто совершил ошибку, но после года этих нелепых инцидентов либеральным академикам и медиа нужно посмотреть в зеркало», — советует wyovoter.

«Впервые в жизни я действительно боюсь умереть от ядерной атаки. Я знал, что всем было невероятно тревожно, когда выборы были украдены с помощью фальшивых бюллетеней, но кто бы мог подумать, что через год цены на газ удвоятся, цены на продукты питания вырастут, процентные ставки вырастут, инфляция на стероидах станет намного хуже, теперь еще и угроза нехватки продовольствия. Война в Европе впервые за 80 лет, и мы очень близки к третьей мировой войне. Республиканские политики должны сделать свою работу и объявить импичмент Байдену после того, как они получат контроль над Сенатом», — обеспокоен cindyzzz.

«Одно изменение должно произойти — именно американский гражданин должен иметь право объявить импичмент президенту. Не Конгресс, не кто-либо другой; это единственное, в чем ошиблись отцы-основатели», — считает RR63.

«С огромной радостью и привилегией сообщаю вам неоспоримый факт, что… президент Дональд Трамп — американский патриот. Да благословит Бог его, его прекрасную семью и нашу Великую нацию», — комментирует WhyYouNoEatVegasSuperBuffet402.

«Следующему президенту будет очень трудно вытащить нас из того бардака, который Байден и его администрация устроили для нашей страны», — предсказывает sgmitch.

«Эти люди из Белого дома, нанятые нами, должны говорить с нами сверху вниз. Да, Байден ошибся, и ваша работа — всё исправить, а не быть снисходительным к налогоплательщикам», — подчеркивает imatteryoumatter.

«Тот факт, что Белый дом может с готовностью противоречить любым словам неуклюжего Байдена, показывает, что он не главный. А кто же? Глубинное государство? Обама?» — интересуется Truthyfrutti.

«Очень печально, что Байден и вице-президент постоянно делают ошибки в публичных заявлениях. Они либо так плохо подготовлены, либо просто некомпетентны в вопросах, возможно, и то, и другое», — указывает justsomethoughts501.

«Я считаю, что проблема в некомпетентности. И Джо, и Камала хотят сидеть на троне власти, но им не хватает родословной, чтобы быть там. Очки-авиаторы и неуместный смех выдают их», — уверен SnidelyWhiplash419.

«Всякий раз, когда вы наблюдаете, как Байден делает замечания, вы знаете, что рано или поздно (если он еще не там) он достигнет той точки в своем когнитивном снижении, когда его врачи больше не смогут назначать лекарства, достаточно эффективные, чтобы удержать его от поедания мелков на публике», — комментирует Mowerman.