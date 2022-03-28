Москва, , 21:05 — REGNUM Актёр Сергей Безруков высказался относительно инцидента, который произошёл во время церемонии вручения премии «Оскар-2022». Он опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале 28 марта.

Сергей Безруков Kremlin.ru

Безруков поддержал американского коллегу Уилла Смита, который дал пощёчину комику Крису Року за шутку о его жене. «Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!» — написал российский актёр.

ИА REGNUM напоминает, что после инцидента Уилл Смит получил свою первую статуэтку «Оскар». Он победил в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Король Ричард».

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