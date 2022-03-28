Лондон, , 20:57 — REGNUM ВВС Великобритании объявило об отправке в Румынию четырёх истребителей нового поколения Typhoon, которые будут участвовать в совместном международном авиапатрулировании восточных границ НАТО. Об этом 28 марта сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Истребители Eurofighter Typhoon brain_bug

Согласно официальной информации, указанные военные самолеты и их экипажи будут расположены на основной румынской военно-воздушной базе «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца на юге страны. При этом основную часть затрат по приему и обслуживанию этих самолётов берет на себя официальный Бухарест.

Как ожидается, к выполнению поставленных задач эскадрилья приступит с 1 апреля нынешнего года. В данный момент на базе «Михаил Когэлничану» уже находятся боевые машины из Италии, Испании и Германии.

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