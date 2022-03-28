Москва, , 20:58 — REGNUM Макар Касаткин, сын актрисы Марии Шукшиной, развёлся с супругой Илоной Александровой. Об этом 28 марта пишет Starhit.

Мария Шукшина Скриншот видео в YouTube

Александрова рассказала, что расставание с сыном Шукшиной произошло ещё «десять месяцев назад». Как отмечает издание, экс-супруга Касаткина часто общалась с его сыном от первого брака Марком. «С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребёнку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом», — рассказала Илона Александрова.

Ранее Макар Касаткин состоял в отношениях с Фрейей Зильбер, однако в 2017 году они расстались. Год спустя Касаткин начал встречаться с Илоной Александровой, а уже в 2019 году они поженились.

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