Бухарест, , 20:53 — REGNUM Общее количество украинских граждан, официально попросивших убежища в Румынии с 24 февраля нынешнего года, составило 4320 человек. Об этом 28 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Встреча беженцев с Украины на железнодорожном вокзале в Калуге 40.mchs.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По данным Генеральной миграционной инспекции Румынии, большинство представителей указанной категории граждан нуждаются в материальной помощи, медикаментах и одежде. При этом заполняемость центров для временного содержания переселенцев в румынских регионах составила 88%.

Напомним, с начала проведения Российской Федерацией операции по денацификации Украины в Румынию въехали более 300 тысяч украинцев. Практически все они воспользовались возможностью отправиться в Австрию, Францию, Германию и другие западные государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Румынская православная церковь выделила Украине $5,3 млн