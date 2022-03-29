29 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, которые не отказались от российской нефти.

Оксана Переможенко, , 04:28 — REGNUM Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко пригрозил исками компаниям и странам, которые не отказались от российской нефти. Об этом он рассказал британскому телеканалу Sky News.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что, несмотря на эмбарго США на российскую нефть, Европа «по-прежнему не делает того же» и, по мнению Устенко, ситуация является «совершенно неприемлемой». Также он добавил, что покупка российского газа является финансированием военной спецоперации России на Украине.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Также заявление чиновника обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter.

«Пусть продолжают действовать в таком ключе», — с сарказмом отреагировал Максим С.

«Это просто дно какое-то. Я каждый раз думаю, что это предел и большего идиотизма украинское «руководство» выдумать уже не сможет, но они берут новую глубину», — добавил sliser.

«И на страны, прокачивающие российский газ, не забудьте подать», — иронизирует Mr Gio, указывая на то, что Украина транзитирует российский газ.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«А транзит российского газа при этом они тоже прекратят?» — поинтересовалась Yana.

«Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств», — шутит Максим Д.

«Красавчики. Скоро они всех отблагодарят, кто им дал приют. Запад завоет», — смеется Андрей.

«Им надо сразу писать в «Спортлото», — добавил Николай С.

«А ВСУ чем пользуются? Он им санкции, иски не хочет ввести? А жители пользуются, заводы, ТЭЦ работают на газе «агрессора», — отметил Стас К.

«Так он еще российский газ в Европу качает, он… [доиграется], еще Европа придет порядок там наводить», — ответил Стасу К. Валерий Ф.

«Цирк шапито, что ни день — новая программа, а клоуны всё те же», — написала Татьяна Ж.

«Британия использует российскую нефть!!! Даже Бритиш Петролиум (British Petroleum — О. П.) не ушла с российского рынка. Давай, Зеленский… иск королеве предъяви!..» — отреагировал Максим П.

«Украина использует российскую нефть», — ответил Максиму П. Александр Н.

«Покупка газа — преступление, а транзит до покупателей — норм. Страна непуганых идиотов!» — смеется Александр Ц.

«Можно вытащить клоуна из цирка, но цирк из клоуна не вытащить никогда», — пошутил Григорий Е.

«Хочется увидеть, как он иски подаст против европейских стран, а потом будет кричать впустите нас в ЕС?» — поинтересовался Валера К.

«Мне интересны основания для таких исков или пока не придумали?» — с сарказмом подытожил Игорь.

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